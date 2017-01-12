В Харькове загорелся элитный внедорожник во время движения (фото)

В Харькове загорелся элитный внедорожник BMW X-6 во время движения. Инцидент произошел этой ночью. Об этом сообщили ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что пожар произошел, когда автомобиль проезжал по пр. Московском напротив дома № 153.

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«На место происшествия было направлено 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. На момент прибытия спасателей огонь охватил почти весь автомобиль «BMW X-6» черного цвета, 2011 года выпуска. Площадь пожара составила около 6 кв.м. Огнеборцы ликвидировали данное возгорание уже в 02:04», - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области задержали банду, которая состоит из бывших полицейских и пенсионеров МВД, которые совершили ряд разбойных нападений.

По предварительной информации, преступную группу возглавлял бывший сотрудник полиции. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконное завладение транспортным средством».