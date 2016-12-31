На столичной станции метро "Лукьяновская" женщина бросилась под поезд

12:36, 31 декабря 2016
Происшествия
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На зеленой ветке столичного метрополитена на станции "Лукьяновская" пассажирка бросилась под поезд.

Метрополитен сейчас работает в обычном режиме / УНИАН

Об этом в своем Twitter сообщает пресс-служба столичной подземки.

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«Зеленая ветка. На "Лукьяновке" пассажирка бросилась под поезд. Живая, отправлена в больницу. Уже работаем в обычном режиме. Будьте внимательны!», - отметили в сообщении.

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Теги: #поезд#Киев#метро