В Киеве на пересадочной станции в метро человек попал под поезд
Движение по "красной" ветке было приостановлено, однако уже возобновилось.
В Киеве на станции метро "Театральная" человек попал под поезд, движение по "красной" ветке было приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.
"Красная ветка. Остановка движения. По "Театральной" человек под поездом", - говорится в сообщении.
Червона гілка. Зупинка руху. По "Театральній" людина під потягом.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 декабря 2016 г.
На данный момент известно, что движение восстановлено, а человек жив. На месте происшествия работают медики.
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Рух відновлено. Пасажир живий. Працюють медики.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 декабря 2016 г.
Ранее, 15 октября, в Киеве временно было ограничено движение поездов по "синей" ветке метрополитена в связи с тем, что на станции "Майдан Независимости" под поезд попал человек.