В Киеве на пересадочной станции в метро человек попал под поезд

10:20, 09 декабря 2016
Происшествия
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Движение по "красной" ветке было приостановлено, однако уже возобновилось.

В Киеве под поезд в метро упал человек / ТСН

В Киеве на станции метро "Театральная" человек попал под поезд, движение по "красной" ветке было приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

"Красная ветка. Остановка движения. По "Театральной" человек под поездом", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что движение восстановлено, а человек жив. На месте происшествия работают медики.

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Ранее, 15 октября, в Киеве временно было ограничено движение поездов по "синей" ветке метрополитена в связи с тем, что на станции "Майдан Независимости" под поезд попал человек.

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