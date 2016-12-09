В Киеве на пересадочной станции в метро человек попал под поезд

В Киеве на станции метро "Театральная" человек попал под поезд, движение по "красной" ветке было приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

"Красная ветка. Остановка движения. По "Театральной" человек под поездом", - говорится в сообщении.

Червона гілка. Зупинка руху. По "Театральній" людина під потягом. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 декабря 2016 г.

На данный момент известно, что движение восстановлено, а человек жив. На месте происшествия работают медики.

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Рух відновлено. Пасажир живий. Працюють медики. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 декабря 2016 г.

Ранее, 15 октября, в Киеве временно было ограничено движение поездов по "синей" ветке метрополитена в связи с тем, что на станции "Майдан Независимости" под поезд попал человек.