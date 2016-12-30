Задержанный овидиопольский преступник планировал другие убийства – полиция

31-летний Дмитрий Погорелов признал, что осознанно совершил резонансное убийство в районном центре Овидиополь, а также в том, что планировал еще ряд преступлений. Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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«В четверг перед убийством он встретился со своим соседом. После непродолжительного общения подозреваемый набросился на него и сильно избил. По словам потерпевшего, которому удалось вырваться, злоумышленник утверждал, про «черный список», в котором находится сосед», - рассказал сотрудник полиции.

По предварительным данным, задержанный, который решил отомстить окружающим за нанесенные обиды, планировал убивать людей, как в Овидиополе, так и в Одессе. В том числе, врезавшись на грузовике в место большого скопления людей.

При задержании Погорелов также заявил, что хотел «чтобы Одесса боялась».

По словам жителей Овидиополя, Погорелов характеризовался как спокойный, уравновешенный человек. Ранее не судим. У него есть жена и несовершеннолетний сын-школьник.

Убитая им женщина, 1974 года рождения, была в декретном отпуске, ее дочери исполнилось в январе 3 года.

Как отметили в полиции, злоумышленника задержали около 14.00 бойцами Нацгвардии и полиции, когда он вышел из лесополосы и направлялся в сторону Овидиополя. Он был без оружия, сопротивления не оказывал. Официально о мотивах преступления пока не сообщается.

Сейчас его поместили в изолятор временного содержания в Овидиополе.

Отмечается, что в поиске подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также силы Нацгвардии.

«Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений», - отметили в главке.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 1 п. п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области сегодня были задержаны Дмитрия Погорелова, 1985 года рождения, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и ее дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе.

В Овидиополе на месте пожара после тушения огня были обнаружены обезглавленные тела. По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджег жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали.

В Овидиополе объявлен двухдневный траур. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины.