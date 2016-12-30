Названы имена правоохранителей, задержавших подозреваемого в двойном убийстве в Одесской области (фото)

"Погорелова задержали военнослужащие 49 полка охраны общественного порядка Нацгвардии (в/ч 3012) старший лейтенант Виталий Брайко, солдат Виталий Джуряк и солдат Александр Болог", - пишет Думская.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители 29 декабря провели спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе. После тушения огня на месте были обнаружены обезглавленные тела. По данным полиции, 31-летний подозреваемый намеревался на грузовике въехать в толпу в Одессе, чтобы убить как можно больше людей.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали.