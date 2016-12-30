В Одесской области полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый задержан в районе села Роксоланы Овидиопольского района.

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По данным отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый Дмитрий Погорелов, родился 9 октября 1985 года.

«Подозревается в совершении 29 декабря в пгт. Овидиополь убийства женщины и малолетнего ребенка», - сообщили в главке.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители 29 декабря начали спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе. После тушения огня на месте были обнаружены обезглавленные тела. По данным полиции, 31-летний подозреваемый намеревался на грузовике въехать в толпу в Одессе, чтобы убить как можно больше людей.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали.