На Одесщине подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее ребенка взяли в кольцо

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Елена Войтенко.

Она уточнила, что сегодня с рассветом возобновлена активная фаза спецоперация по задержанию злоумышленника, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и 2-летнего ребенка.

«Он локализован на достаточно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему лучше сдаться», - акцентировала Войтенко.

В спецоперации принимают участие более 500 человек: полиция, Нацгвардия, СБУ и пр.

Войтенко подчеркнула, что накануне, 29 декабря, заблокировав трассу, правоохранители не допустили въезда в Одессу злоумышленника, который намеревался на угнанном грузовике «МАН» на большой скорости въехать в место большого скопления людей.

«Это достоверная информация, полученная в ходе оперативных следственных действий», - добавила начальник отдела.

Как уточнили в главке, на территории, где локализован подозреваемый, находятся, в том числе, базы отдыха, пустующие дачи, в которых он может прятаться. Не исключено, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.

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Вышеназванный грузовик принадлежит семье потерпевших, злоумышленник угнал его после совершения преступления. Отмечается, что подозреваемый ранее не судим, у него есть семья.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители 29 декабря начали спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ее малолетней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе. После тушения огня на месте были обнаружены обезглавленные тела. По данным полиции, 31-летний подозреваемый намеревался на грузовике въехать в толпу в Одессе, чтобы убить как можно больше людей.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали.