Падение Ил-18 в Якутии: в Минобороны РФ уточнили данные о погибших и пострадавших

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В российском военном ведомстве добавили, что все пострадавшие были эвакуированы в лечебные учреждения поселка Тикси.

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По данным Минобороны РФ, на борту Ил-18 находилось 32 пассажира и семь членов экипажа.

"По докладу с места происшествия, самолет совершил аварийную посадку сегодня в 4:45 (по мск - Ред.) в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск", — рассказали в ведомстве.

Ранее источник в силовых структурах РФ сообщил, что после падения самолет развалился на три части.