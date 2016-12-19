Падение Ил-18 в Якутии: в Минобороны РФ уточнили данные о погибших и пострадавших
07:37, 19 декабря 2016Происшествия
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16 человек получили тяжелые травмы в результате аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии, погибших нет.
Ил-18 разбился / russianplanes.net
Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
В российском военном ведомстве добавили, что все пострадавшие были эвакуированы в лечебные учреждения поселка Тикси.
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По данным Минобороны РФ, на борту Ил-18 находилось 32 пассажира и семь членов экипажа.
"По докладу с места происшествия, самолет совершил аварийную посадку сегодня в 4:45 (по мск - Ред.) в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск", — рассказали в ведомстве.
Ранее источник в силовых структурах РФ сообщил, что после падения самолет развалился на три части.
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