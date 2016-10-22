Крушение вертолета Ми-8 в России: СМИ назвали возможные причины аварии (фото, видео)

Отмечается, что при аварии не произошло разлива топлива и пожара, передает Росбалт.

В сети уже появилось видео с места крушения.

Также пресс-служба местного подразделения МЧС опубликовала снимки с места трагедии.

Спасатели уже обнаружили оба "черных ящика", приборы сохранились в хорошем состоянии.

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По данным ведомства, среди возможных причин авиакатастрофы — плохие погодные условия, нарушение правил безопасности полета либо отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Накануне сообщалось, что на Ямале совершил жесткую посадку вертолет с 22 нефтяниками на борту. Воздушное судно выполняло вахтовый рейс. Его обломки нашли в ночь на субботу.