Во Львовской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции во Львовской области, к стражам порядка поступила информация о том, что 53-летний житель Закарпатья, ром по национальности, 13 декабря около 14.00, перебирая на свалке привезенные мусоровозами отходы, обнаружил завернутую в пеленки мертвого ребенка.

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Полицейские передали тело новорожденного мальчика экспертам.

Проводятся мероприятия по установлению личности женщины, которая родила и выбросила в мусорник ребенка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет).