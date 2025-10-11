Блогер Константин Ганич, он же Костя Кудо, был обнаружен мертвым в собственном авто.

Константин Ганич, он же Костя Кудо, блогер и трейдер криптовалюты, был найден мертвым 11 октября. Полиция рассматривает версию самоубийства - рядом найдено оружие, зарегистрированное на убитого. Рассказываем, кем был блогер и что могло стать причиной гибели.

Костя Кудо - биография и чем он занимался

Костя Кудо - 32-летний блогер в сети Инстаграм (имеет 70 тыс. подписчиков), директор ОО "Ассоциация трейдеров Украины, один из владельцев консалтинговой компании "ТСТА КОНСАЛТИНГ", которая предоставляет образовательные и консультационные услуги в области финансов и инвестиций.

На своей Инстаграм-странице Константин давал много информации о своей деятельности. Его последний пост - от 27 сентября, где он в видео рассказал об иллюзорном богатстве его коллег, имеющих на самом деле большие проблемы с деньгами.

Вероятной причиной его гибели считают большие финансовые потери. Анонимные источники утверждают, что накануне смерти Кудо потерял десятки миллионов из-за падения криптовалют. Были потеряны практически все инвесторские средства, которыми управлял Кудо - а это около $7 млн, а также и его собственные деньги. Другие источники озвучивают цифру в $30 млн - только инвесторских средств.

Среди инвесторов Константина Кудо называют чиновников и влиятельных людей. Есть информация также о том, что он помогал Главному управлению разведки и другим составляющим СОУ, а в начале полномасштабного вторжения передавал киевским бойцам много аммуниции и лекарств.

По информации полиции, предварительно было установлено, что "погибший - предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение".

Впрочем, версию о самоубийстве ставит под сомнение кое-кто из криптоинвесторов: "Если б после каждого обвала рынка криптаны стрелялись бы, то уже б все они в земле сырой лежали. Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, также как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история".

Знакомые Кудо говорят, что якобы на Константина накануне гибели оказывали давление силовики - вымогали доли с его доходов.

Костя Кудо - состояние трейдера

Костянтин Кудо имеет собственный недешевый автопарк, в нем числятся:

Lamborghini Urus 2020;

Ferrari 296 GTB 2023 (стоимость оценивают в 15 млн грн);

Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

Сам он открыто заявлял, что мог потерять до $1,3 млн, но затем вернуть средства инвесторам.

В последнем интервью трейдер говорил, что был вынужден свернуть один из проектов из-за предательства партнера - тот украл доступы к кошелькам.

