Константин Ганич, он же Костя Кудо, блогер и трейдер криптовалюты, был найден мертвым 11 октября. Полиция рассматривает версию самоубийства - рядом найдено оружие, зарегистрированное на убитого. Рассказываем, кем был блогер и что могло стать причиной гибели.
Костя Кудо - биография и чем он занимался
Костя Кудо - 32-летний блогер в сети Инстаграм (имеет 70 тыс. подписчиков), директор ОО "Ассоциация трейдеров Украины, один из владельцев консалтинговой компании "ТСТА КОНСАЛТИНГ", которая предоставляет образовательные и консультационные услуги в области финансов и инвестиций.
На своей Инстаграм-странице Константин давал много информации о своей деятельности. Его последний пост - от 27 сентября, где он в видео рассказал об иллюзорном богатстве его коллег, имеющих на самом деле большие проблемы с деньгами.
Вероятной причиной его гибели считают большие финансовые потери. Анонимные источники утверждают, что накануне смерти Кудо потерял десятки миллионов из-за падения криптовалют. Были потеряны практически все инвесторские средства, которыми управлял Кудо - а это около $7 млн, а также и его собственные деньги. Другие источники озвучивают цифру в $30 млн - только инвесторских средств.
Среди инвесторов Константина Кудо называют чиновников и влиятельных людей. Есть информация также о том, что он помогал Главному управлению разведки и другим составляющим СОУ, а в начале полномасштабного вторжения передавал киевским бойцам много аммуниции и лекарств.
По информации полиции, предварительно было установлено, что "погибший - предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение".
Впрочем, версию о самоубийстве ставит под сомнение кое-кто из криптоинвесторов: "Если б после каждого обвала рынка криптаны стрелялись бы, то уже б все они в земле сырой лежали. Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, также как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история".
Знакомые Кудо говорят, что якобы на Константина накануне гибели оказывали давление силовики - вымогали доли с его доходов.
Костя Кудо - состояние трейдера
Костянтин Кудо имеет собственный недешевый автопарк, в нем числятся:
- Lamborghini Urus 2020;
- Ferrari 296 GTB 2023 (стоимость оценивают в 15 млн грн);
- Mercedes-Benz 220 CDI 2012.
Сам он открыто заявлял, что мог потерять до $1,3 млн, но затем вернуть средства инвесторам.
В последнем интервью трейдер говорил, что был вынужден свернуть один из проектов из-за предательства партнера - тот украл доступы к кошелькам.