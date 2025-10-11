Пара поженилась ровно девять лет назад.

Сегодня, 11 октября, украинская певица Светлана Тарабарова поздравила своего мужа, продюсера Алексея Бондаря с семейным праздником. Как оказалось, пара отмечает девять лет супружеской жизни.

В своем блоге в Instagram Светлана искренне поблагодарила мужа за все годы вместе и за общих трех детей. Супруги вместе воспитывают 8-летнего Ивана, 5-летнюю Марию и 2-летнюю Полину.

"Люблю. Сегодня нашей семье официально 9 лет. Спасибо тебе, моя любовь, за все. За дом, глаза наших детей, за музыку", - написала Тарабарова.

В честь праздника артистка поделилась трогательными кадрами с их с Алексеем свадьбы. На них можно увидеть и момент росписи, и само празднование.

В комментариях поклонники, коллеги и друзья поздравили пару с этим праздником, отметив, что очень любят их семью:

"Поздравляю Вас. Какие же вы нежные, красивые и чувствительные!" - отметила телеведущая Валентина Хамайко.

"Какие вы красивые! Поздравляю вас! Еще больше любви и счастливых моментов!" - пожелала им актриса Анастасия Цимбалару.

"Многая лета", - написала рэперка alyona alyona.

Недавно Светлана Тарабарова, которая уже воспитывает троих детей, рассказала, готова ли она родить четвертого. В частности, певица поделилась, обсуждала ли уже эту тему с мужем.

