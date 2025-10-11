С этим простым рецептом от шеф-повара вы сможете каждый раз жарить яйца безупречно.

Жареные яйца - одно из самых простых и базовых блюд, которые должен уметь готовить каждый. Однако, как пишет Express, приготовить яйцо идеально не так просто - оно может легко пережариться.

Классически обученный шеф-повар Билли Паризи поделился, как сделать идеальные яйца "глазунью" всего за одну минуту. Он подчеркнул, что главный секрет - это правильная температура. По словам Билли, он использует сковородусреднего размера, которая хорошо прогревается.

Сначала нужно разбить яйцо в миску и убедиться, что в нём нет скорлупы. Затем добавить немного жира в небольшую антипригарную сковороду и разогреть её на слабом или среднем огне около минуты.

По словам шефа, среди кулинаров часто спорят, что лучше - сливочное или растительное масло. "Сливочное масло нагревается быстрее и может подгорать, но придаёт яйцам насыщенный вкус. Растильеное масло же имеет более высокую температуру дымления и позволяет готовить на низком огне, сохраняя белок идеально белым", - объяснил Паризи.

Он добавил, что его любимые варианты жира - растительное масло, несолёное сливочное масло и топлёный жир с бекона.

Когда сковорода разогрелась, нужно вылить яйцо на сковороду и жарить до желаемой степени готовности: одну минуту на среднем огне или две - на слабом. В конце посолить, поперчить и подавать на стол.

