По официальным подсчетам командования, с 14 августа подразделения освободили сотни квадратных километров и нанесли Москве значительные человеческие потери.

Украинские подразделения перешли в контрнаступление на участках, где россияне летом сумели прорваться. Небольшие штурмовые группы противника продвигались вглубь территории возле Доброполья - на отдельных направлениях они захватили цепь сел и создали выступы, угрожавшие устойчивости передового рубежа.

Чтобы прервать этот импульс, командование ВСУ отправило взводы и танковые подразделения отбивать села - в частности Грузское и Веселое. Если операция в Грузском прошла "гладко", то бой в Веселом оказался более ожесточенным: после уличных боев, зачисток домов и дроновых ударов подразделение военного с позывным "Тарантино" уничтожило там около десяти врагов, не потеряв личного состава.

"После этого мы зашли внутрь и начали зачищать территорию. Каждый дом, куст и подвал", - рассказал командир взвода из "Тарантино".

Его побратим, майор Евгений Лигерко из 93-й бригады "Холодный Яр", подчеркнул: "У них есть определенный локальный успех. Это не сильно меняет общую картину. У россиян нет четкого плана - они движутся по инерции".

"Доказательство того, что мы не проигрываем"

По словам главнокомандующего Александра Сырского, с начала операций украинские силы освободили около 330 кв. км, из которых более 170 кв. км уже надежно защищены от вражеских контратак. По оценкам командира, Россия потеряла около 3 520 человек, почти 1 988 погибших; некоторые вражеские подразделения оказались в окружении, операции против них продолжаются.

Тактика россиян изменилась: вместо больших колонн бронетехники они все чаще используют малые штурмовые группы по 4-6 человек, которые быстро маневрируют и пытаются продвигаться вглубь. Украинские военные отвечают комбинацией пехоты, бронетехники, дронов и артиллерии - чтобы "максимизировать их потери", как говорит старший сержант Виталий Пясецкий. Он также отметил, что из-за ударов и нехватки горючего у россиян сократилось использование бронетехники.

Операции контрнаступательного типа имеют также стратегическое значение для международного восприятия конфликта: они доказывают, что локальные прорывы противника не имеют системного характера, а Украина способна не только обороняться, но и отвоевывать утраченные рубежи. Президент Зеленский охарактеризовал возвращение Веселого и Грузского как "не большую победу, но доказательство того, что мы не проигрываем".

Несмотря на локальные успехи, военные предостерегают, что бой остается тяжелым и растянутым. "Я не хочу думать о конце, - говорит один из командиров, - Наша задача - максимизировать их потери".

Контрнаступление ВСУ на Донбассе - что известно

В начале августа российские захватчики на Добропольском направлении осуществили стремительное продвижение. Командование ВСУ приняло решение усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность в районе Доброполья и Покровска.

С 21 августа на этом направлении продолжается контрнаступательная операция Сил обороны Украины. Российские захватчики хотели окружить украинские силы, но все происходит наоборот. Украинские защитники пытаются окружить силы врага и постепенно начали возвращать под контроль украинские позиции, а российские оккупанты несут существенные потери.

