Канадский лоукостер WestJet начал брать дополнительную плату с пассажиров за возможность откинуть спинку сиденья. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что WestJet вводит новую схему посадочных мест. В самолетах авиакомпании появятся три класса комфорта: 12 мест с "премиум-креслами" с регулируемой спинкой и подголовником, 36 мест с увеличенной зоной для ног, а также стандартный эконом. Только на местах самого дорогого класса появится возможность откинуть спинку сиденья.

Представитель WestJet Саманта Тейлор в разговоре с журналистами заверила, что это изменение призвано обеспечить возможность людям с ограниченным бюджетом пользоваться услугами компании. По ее словам, новая схема сидений "создана с заботой о каждом бюджете".

Тем не менее это изменение вызвало волну критики в сети. Некоторые эксперты в отрасли также не поддерживают это решение.

"Фантазия авиакомпаний не перестает меня удивлять: они каким-то образом создают у людей впечатление, что они получают больше, переплачивая. Но сейчас ситуация выглядит так: вы платите больше, чтобы получить то, что у вас уже есть", - заявил журналистам профессор авиации в Университете Макгилла Джон Градек.

Как откинуть спинку кресла в самолете и не поссориться с другими пассажирами

Ранее эксперт по этикету Диана Готтсман из Protocol School of Texas рассказала, в каких случаях уместно откидывать свое кресло назад в самолете. Она объяснила, как сделать это так, чтобы не спровоцировать ссору.

Готтсман призвала людей быть уважительными к другим пассажирам. Она отметила, что перед тем, как откинуть спинку кресла назад, стоит сказать об этом пассажиру позади.

Кроме того, ранее путешественница с ником clareduggan1982 в TikTok поделилась лайфхаком, который должен помешать сидящему спереди пассажиру откинуть спинку своего кресла. Для этого достаточно поставить на столик перед собой тубус от чипсов Pringles.

Впрочем, мнения пользователей по этому поводу разделились. Многим комментаторам эта идея не понравилась.

