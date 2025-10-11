Проблемы с такими выплатами - один из самых распространенных запросов к юристам от военных.

В Украине предусмотрены выплаты военным после ранения. Тем не менее иногда защитники могут столкнуться с различными проблемами.

Юристы общественной организации "Принцип" рассказали о самых распространенных мифах относительно выплат бойцам после ранения и объяснили, в каких случаях можно обжаловать неправомерный отказ. Отмечается, что проблемы с такими выплатами - один из самых распространенных запросов от военных.

Миф 1. Выплаты после ранения можно получить только при наличии заключения ВЛК

Юристы поделились, что выплаты после ранения выплачиваются, если боец предоставит справку об обстоятельствах ранения. В этом документе должно быть указано, что ранение боец получил "в связи с защитой Родины".

Видео дня

Заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) может понадобиться в случае, если отсутствует справка об обстоятельствах ранения или для для выплат во время отпуска для лечения после тяжелого ранения или лечения продолжительностью более четырех месяцев.

Миф 2. Выплаты после ранения не выплачивают, если военного вывели из штата

Юристы подчеркнули, что время пребывания на лечении должно исключаться из общего периода в распоряжении соответствующих командиров. Если раненый защитник находился на лечении и его вывели из штата (в частности, на срок более двух месяцев), он имеет право получить выплату в размере 100 тысяч гривень и зарплату.

Миф 3. Выплаты после ранения во время стационарного лечения можно получить только с тяжелым ранением

Юристы заверили, что тяжесть ранения не влияет на то, может ли военный получить выплату в размере 100 тысяч гривень во время стационарного лечения. Классификация ранения как тяжелого является условием получения такой выплаты только во время отпуска для лечения.

Миф 4. Выплаты после ранения нельзя получить, если был перерыв в лечении

Если даже между получением медицинской помощи после ранения у военного был отпуск по состоянию здоровья, ежегодный отпуск или защитник вернулся на службу, дополнительное вознаграждение должны начислять сразу после продолжения лечения.

Миф 5. Выплаты после ранения можно получить только в период первых четырех месяцев стационарного лечения

Юристы отметили, что "боевые" выплаты начисляют в течение всего периода стационарного лечения, но не дольше, чем 12 месяцев. Тем не менее после 4 месяцев непрерывного лечения нужно получить заключение ВЛК о продолжении лечения. Кроме того, необходимо сообщить об этом командиру и передать заключение в воинскую часть.

Миф 6. Получить единовременную денежную помощь можна уже после увольнения

Юристы рассказали, что подавать документы на получение единовременной денежной помощи можно в период прохождения службы, если защитнику установили инвалидность или определили процент потери трудоспособности.

Миф 7. Вне штата денежное обеспечение составляет от 600 до 800 гривень в месяц

Юристы отметили, что в первые два месяца после перевода вне штата выплата должна соответствовать размеру месячной зарплаты бойца, которую он получал согласно занимаемой должности до зачисления в распоряжение (не менее 20 130 гривень в месяц).

Тем не менее спустя два месяца зарплату будут рассчитывать в зависимости от размера оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет (около 600-800 гривень в месяц).

Кроме того, есть специальные правила выплат для бойцов, которые уже не находятся на стационарном лечении, но из-за ранения имеют заключение ВЛК об ограниченной годности к службе или негодности с пересмотром. Для этой категории защитников в течение первых двух месяцев денежное обеспечение должно быть в размере месячной зарплаты, а позже - по окладу по воинскому званию, надбавкам за выслугу лет, к которым суммируется дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривень.

Какая зарплата у военных в Украине

Ранее юрист судебной практики ЮК RIYAKO&PARTNERS Дарья Лялюк эксклюзивно для УНИАН рассказала, какая зарплата у украинских военных в 2025 году. Также она поделилась, от чего зависит оклад и какие есть доплаты.

Лялюк объяснила, что денежное обеспечение военнослужащих ВСУ состоит из совокупности основных выплат, дополнительных выплат и единовременных выплат. Она напомнила, что сейчас минимальный размер денежного обеспечения военного составляет 20 130 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: