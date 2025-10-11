Подразделения приводят в высшую степень боевой готовности и выдвигают в определенные районы.

11 октября Министерство обороны Беларуси объявило о начале масштабной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны.

Решение принято по поручению главнокомандующего - Александра Лукашенко, говорится в заявлении Минобороны страны. Целью является "проверка способности войск действовать в высшей степени боевой готовности".

"Проводится комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности, их выдвижения в определенные районы и выполнения задач согласно распоряжению", - говорится в сообщении ведомства.

Контроль за проверкой осуществляет Секретариат Совета безопасности Беларуси. Ранее подобные учения проводились в периоды обострения военной активности на территории соседней России или во время совместных маневров с российскими войсками, что вызвало беспокойство в Украине и странах НАТО.

Военная активность в Беларуси

Как сообщал УНИАН, в сентябре на территории РБ состоялись российско-беларуские военные учения. Впоследствии стало известно, что масштабные военные учения "Запад-2025" посетили представители американских войск.

The Wall Street Journal, комментируя присутствие офицеров США на этих учениях, пишет, что это имело целью показать готовность России и Беларуси к диалогу с США на фоне мирных переговоров, зашедших в тупик, и одновременно продемонстрировать военную силу РФ в кругу международных партнеров.

