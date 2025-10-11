В рамках программы LYRA будет усилена обороноспособность обеих стран.

Украина и Великобритания подписали документ о партнерстве в сфере технологий для поля боя.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. "Документ определяет намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA", - написал он в Telegram.

По словам Шмыгаля, целью LYRA является усиление обороноспособности обеих стран путем объединения украинского и британского оборонно-промышленного и научного потенциала, что позволит совместно проводить разработку, модернизацию и масштабирование производства систем вооружения.

Кроме того, была подписана проектная договоренность о совместном с Великобританией производстве артиллерии.

Оборонное сотрудничество Украины и Великобритании

Украина и Великобритания планируют совместно производить дроны-перехватчики для борьбы с роями беспилотников типа "Шахед", которые ежедневно запускает Россия по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Министр по вопросам обороноспособности и промышленности Британии Люк Поллард отметил, что "очень скоро" Великобритания будет производить около 2000 беспилотников в месяц и отправлять их ВСУ.

Кроме того, Великобритания передала Украине ракеты для противовоздушной обороны на пять месяцев раньше запланированного срока.

