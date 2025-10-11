В столице будет дождливо и постепенно станет холоднее.

В течение 11-15 октября на Киевщине и в городе Киеве сохранится неуютная погода глубокой осени. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, небо будет облачным и временами будет идти небольшой дождь. В то же время 12 и 13 октября осадков будет меньше, потому что дождь будет идти местами.

Атмосферное давление будет колебаться, а влажность воздуха будет высокой. Будет преобладать оживленный северо-западный ветер, который усилит ощущение холода.

Однако похолодание, по словам синоптиков, будет постепенным и более ощутимым с 13 октября. До этого по области ночью будет +5°...+10°, а днем +9°...+14°. В дальнейшем температура снизится на 2-4 градуса.

В столице диапазон температуры будет уже: ночью +6°...+8°, днем +8°...+13° и довольно часто будут идти дожди.

В ближайшие дни в Украине ожидаются две волны похолодания. Первая начнется уже 14 октября, после чего 18 числа ожидается короткое потепление. Однако с 19-20 октября в страну снова вернется холод. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погода будет неустойчивой - с колебаниями атмосферного давления, порывистым ветром и периодическими осадками. Температура постепенно будет снижаться.

С 11 по 13 октября ночью ожидается +4...+11 °С, днем +9...+16 °С. Начиная с 14 октября в большинстве регионов температура снизится до +2...+8 °С ночью и до +6...+13 °С днем. Теплее будет только на юге страны.

В период с 15 по 17 октября в северных, восточных и карпатских областях местами возможны заморозки до 0...-3 °С.

18 октября прогнозируется короткое потепление - температура повысится на 3-5 градусов, но уже с 19-20 октября снова ожидается очередное похолодание.

