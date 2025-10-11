Глава Белого дома также получил ежегодную прививку от гриппа и ревакцинацию против COVID-19.

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа - "исключительное". Об этом рассказал его врач Шон Барбабелла, пишет The Associated Press.

Отмечается, что Трамп прошел плановое обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, которое, по словам врача, является "частью его постоянного плана поддержания здоровья". Там глава Белого дома также получил ежегодную прививку от гриппа и ревакцинацию против COVID-19.

"Президент Дональд Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности", - написал Барбабелла в служебной записке, опубликованной Белым домом.

Барбабелла также сказал, что кардиологический возраст Трампа примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста. Как известно, Трампу сейчас 79 лет, и он был самым старшим президентом США на момент своей инаугурации.

Здоровье Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, в апреле 2025 года состояние здоровья президента США его врач оценивал как отличное. В своем отчете Барабелла сказал, что "Трамп демонстрирует превосходное когнитивное и физическое здоровье и вполне пригоден для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства".

В июле СМИ писали, что у Трампа обнаружили проблемы со здоровьем. Отмечалось, что он прошел медицинское обследование из-за появления "легкого отека" на ногах и синяков на одной из рук. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказывала, что у него обнаружили заболевание, которое часто встречается у людей старше 70 лет, - хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что у Трампа не было никаких признаков тромбоза глубоких вен, то есть образования сгустков крови, или артериальной болезни, которая может включать в себя закупорку вен.

