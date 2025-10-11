Такая миссия свидетельствует о единстве НАТО относительно угроз РФ, отметили в Британии.

В Великобритании заявили, что два самолета Королевских воздушных сил в начале этой недели осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО по патрулированию границы РФ на фоне недавних вторжений российских дронов и истребителей в воздушное пространство альянса. Об этом сообщает Reuters.

"Это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО. Это не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО (президенту России Владимиру) Путину и нашим противникам", - прокомментировал министр обороны Джон Хили.

Что известно о миссии

В Reuters рассказали, что в четверг самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon вылетели из Арктического региона, пролетели над Беларусью и Украиной при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.

В Великобритании отметили, что операция была проведена после вторжений в воздушное пространство стран НАТО, а именно Польши, Румынии и Эстонии.

Российские провокации в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Европарламент принял резолюцию с призывом сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве ЕС. По мнению депутатов, такие провокации являются частью "систематической военной и гибридной войны России против ЕС" и призывают государства-члены реагировать совместно.

"ЕС должен продемонстрировать решимость и сигнализировать, что любая третья страна, которая пытается нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью. Депутаты Европарламента также призывают Совет и Комиссию повысить эффективность и влияние санкций против России, чтобы окончательно подорвать способность страны продолжать вести свою жестокую войну агрессии против Украины", - говорится в резолюции.

В то же время Financial Times писало, что страны НАТО обсуждают возможность вооруженного ответа на провокации Путина в Европе. По словам журналистов, предложения включают вооружение беспилотников наблюдения, используемых для сбора разведданных о военной деятельности РФ, а также снижение требований к пилотам, которые патрулируют восточную границу, чтобы обезвреживать российские угрозы.

