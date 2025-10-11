По словам Храпчинского, противник сейчас активно развивает стационарные пусковые площадки вокруг Украины и на ВОТ.

Россияне могут управлять "шахедами" в режиме реального времени лишь на расстояние до 150 километров. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Еспресо".

"Управляемый российский "шахед" маломаневренный. Этот дрон может атаковать большие цели, но с небольшими скоростями. Я еще раз хочу подчеркнуть, что управляемыми "шахеды" могут быть только на расстоянии до 150 км. Враг сейчас активно развивает стационарные пусковые площадки вокруг Украины и на ВОТ, поскольку им нужна качественная система запуска с возможностью получать связь и наносить удары. Впрочем, только на расстоянии до 150 км", - объяснил специалист.

По словам Храпчинского, на остальном расстоянии беспилотника могут менять координаты или вносить правки в полет, однако вести дрон в режиме реального времени уже нельзя будет.

"Одновременно, враг реализует программу mesh-модемов. Это условно, когда у вас большой дом или офис и вы ставите один wi-fi роутер, который распространяет непосредственно wi-fi, но для усиления сигнала в отдельных комнатах вы дополнительно ставите ретрансляторы. Так вот, "шахеды" сейчас могут выполнять роль ретрансляторов, а базовая станция может находиться на ВОТ Украины, или на территории России. Впрочем, опять же мы говорим о 150 км", - отметил эксперт.

Угроза российских "шахедов" - последние новости

Ранее эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия использует для атак по Украине "Шахеды" с онлайн-управлением. На фото, которое опубликовал эксперт, можно увидеть антенну на хвосте "Шахеда", а также камеру спереди.

"Оператор заходил на цель много раз, пытаясь оптимально нанести удар", - добавил "Флеш", комментируя удар по железной дороге на Нежинском участке.

Также Бескрестнов сообщал, что РФ может расширить "шахедные" атаки на железнодорожные поезда на глубину до 500 км. Поэтому теперь, по его словам, надо совместно с "Укрзализныцей" разработать набор контрмер в противодействии таким атакам.

"Благодаря этим китайским радиомодемам "Шахед" может превратиться в большой FPV, и управляться с территории Российской Федерации, и наводиться. Он, конечно, не такой маневренный, но сможет спокойно наводиться на железнодорожные подвижные составы и локомотивы. И эта технология даже позволяет это делать в глубину на 400-500 км", - предупредил "Флеш".

