Оккупанты нанесли повторный удар во время ликвидации последствий.

Россияне вечером 10 октября атаковали дронами автомобиль бригады энергетиков в Черниговской области на территории Семеновской общины. Два человека погибли, также есть раненые. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По словам чиновника, после удара беспилотника авто загорелось, а во время ликвидации последствий произошел повторный удар, который поразил другой автомобиль предприятия. На месте происшествия один работник погиб, еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Впоследствии еще один энергетик умер в больнице.

Чаус добавил, что российские войска также обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на помощь.

Видео дня

В "Черниговоблэнерго" рассказали, что это первый случай, когда их работник погибает прямо во время выполнения служебных обязанностей.

"Это настоящий шок и большое горе для всей компании - впервые за все время полномасштабного вторжения наш работник погибает просто во время выполнения своих служебных обязанностей", - отметили в ведомстве.

Удары по энергосистеме Украины

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 10 октября РФ нанесла один из крупнейших ударов по энергетике Украины. В Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях вводили графики аварийных отключений и специальные графики.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, цель РФ - погрузить Украину в полный блэкаут. По его словам, россияне понимают, что если нет электричества, нет производства любой электроэнергии - нет производственных мощностей Украины. Также он считает, что окуранты таким образом мстят за украинские удары по их нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что россияне "могут сделать нашу жизнь невыносимой, очень, очень тяжелой", но, по его мнению, "им не удастся разрушить нашу энергетическую систему".

Вас также могут заинтересовать новости: