К сожалению, из Украины выиграть видеокарты не получится.

NVIDIA запустила розыгрыш в честь GeForce Day, в котором на кону сразу две видеокарты GeForce RTX 5080 Founders Edition с автографом генерального директора компании Дженсена Хуанга.

Как сообщается в официальных соцсетях NVIDIA, розыгрыш будет проходить с 10 по 13 октября. Участвовать можно на любой из платформ: X (Twitter), Instagram, Facebook, Reddit, TikTok или Discord. Чтобы попасть в список претендентов, нужно просто оставить комментарий "GeForce Day" под постом. Победителей выберут случайным образом, и у них будет 48 часов, чтобы подтвердить получение приза.

Но, к сожалению, есть один неприятный нюанс: для участия в конкурсе нужно быть жителем одной из стран, представленных сайте NVIDIA. Украины среди них нет, но есть Германия, Франция, Чехия и другие.

Каждая из видеокарт, участвующих в розыгрыше, - коллекционное издание RTX 5080 Founders Edition стоимостью в тысячу долларов. Устройство оснащено 10 752 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 30 Гбит/с - этого хватает, чтобы запускать современные игры на максимальных настройках даже в 4K.

Ранее мы рассказывали, что у незадачливого игрока сгорела уже вторая RTX 5090 за последние 2 месяца. В обоих случаях проблема крылась в кабелях питания карты.

