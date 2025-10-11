Дроны часто становятся причиной задержек в аэропортах. Ассоциация немецких авиакомпаний жалуется, что эта проблема давно известна, но власти не спешат ее решать.

В свете угрозы, исходящей от дронов, немецкие авиакомпании потребовали от властей решить эту проблему.

Как пишет Spiegel, беспилотники постоянно становятся причиной задержек в немецких аэропортах, а простои обходятся авиакомпаниям слишком дорого.

"В угрожающей ситуации дроны должны быть сбиты", - высказал мнение президент Ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петер Гербер и добавил, что нужно срочно прояснить, кто несет ответственность в угрожающей ситуации.

"Меня раздражает, что важность дронов осознается только сейчас, хотя мы указываем на эту проблему уже 10 лет", - констатировал Гербер.

Издание отметило, что из-за роста числа инцидентов с дронами в аэропортах правительство Германии решило усилить защиту. В этом году к специальным подразделениям Федеральной полиции будет добавлено подразделение по защите от дронов. Также планируется ввести в эксплуатацию федеральный и земельный центры защиты от дронов.

Гербер заявил, что обнаружение и защита от беспилотников являются задачами по защите от угроз и терроризма, за которые должно платить государство:

"В гражданских аэропортах федеральная полиция должна иметь полномочия останавливать беспилотники – и даже сбивать их при необходимости".

Беспилотники в странах Европы

Беспилотники и воздушные шары вызвали волну паники в странах НАТО. В ходе последних инцидентов были закрыты аэропорты Вильнюса и Мюнхена. Дания и Польша также подозревали вторжения со стороны России.

