На Донетчине россияне осенью не смогут выполнить свою задачу по захвату Покровска, прогнозирует Денис Попович.

Ситуация на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей "тревожная". Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный обозреватель Денис Попович.

Он сослался на аналитику по итогам сентября. Там было отмечено продвижение российской армии на этом направлении с небольшим количеством штурмов.

"То есть враг потратил меньше усилий на то, чтобы продвинуться больше по территории Днепропетровской области. И эта история может иметь влияние и на Запорожскую область, создать новые вызовы именно на этом направлении. Если там их не удастся останавливать дальше, то они могут рапортовать об относительных успехах именно на этом направлении и захватывать больше территории уже на Днепропетровщине", - сказал Попович.

Он добавил, что продвижению РФ на Днепропетровщине способствует комплекс причин. Среди них - численное преимущество РФ в живой силе. А также местность, которая отличается от Донецкой области.

Напротив, в Донецкой области в районе Покровска Силы обороны Украины продолжают проводить контратакующие действия, говорит Попович.

"Можно назвать это определенной тенденцией, сколько она началась не вчера и не позавчера. Это последствия нашей реакции на Добропольский прорыв, который состоялся в августе. Там мы начали принимать определенные меры. Поэтому как раз на Покровском направлении мы местами контратакуем и это дает возможность утверждать, что вряд ли врагу удастся выполнить свои задачи хотя бы до конца осени", - сказал Попович.

Он отметил, что целью врага до конца осени был не полный захват Донецкой области, а хотя бы взятие под контроль населенных пунктов Покровск и Мирноград. В то же время полный захват Донетчины, по его словам, для россиян до конца осени невозможен.

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в районе двух населенных пунктов в Донецкой области. В частности оккупанты имели успехи в районе Никаноровки, неподалеку Добропольского выступления. Также оккупанты имели продвижение в районе Покровска и в Запорожской области.

Между тем в самой России заявили о новой стратегической цели - захвате города Запорожье. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что с этой целью оккупанты наступают недалеко от населенных пунктов Приморское и Степногорск.

