В России разбился военный вертолет Ка-52 с экипажем

Падение вертолета якобы не связано с боевыми действиями, убеждают российские каналы.

Российские оккупанты потеряли еще один военный вертолет Ка-52. Всего с начала полномасштабного вторжения "минуснулось" 65 таких "птичек".

Об аварии еще одного вертолета сообщил российский блогер Fighterbomber, связанный с военно-воздушными структурами страны-оккупанта.

"Небо забирает лучших", - написал блогер, опубликовав фото Ка-52.

По данным российских пропагандистов, падение вертолета якобы не связано с боевыми действиями. На борту погибли два члена экипажа. Имен не называют, но один из Z-каналов сообщил, что пилоты были опытными.

Другие аварии с российской авиацией

Как сообщал УНИАН, вечером 9 октября в Липецкой области Российской Федерации во время захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31.

Экипаж якобы действовал по инструкции, поскольку посадка была невозможной из-за критической проблемы с шасси, заявил впоследствии блогер Fighterbomber.

По его данным, у МиГ-31 не вышла левая основная стойка шасси. Экипаж попытался выпустить ее всеми доступными способами, но не получилось.

