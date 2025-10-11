В социальных сетях можно увидеть людей разного возраста, которые выбирают эту челку, отметила парикмахер.

Знаменитая парикмахер Александра Штайнбах рассказала, какая самая популярная челка 2025 года, пишет журнал Femina.

"Мы всегда видим множество челок, хотя они разные. Некоторые короче, некоторые длиннее, а есть и такие, которые немного ретро", - отметила она.

Челки остаются одним из самых популярных трендов в прическах и, похоже, никогда не потеряют актуальности. И действительно, они бывают самых разных форм, каждая из которых имеет свое особое очарование. Стрижка челки может показаться значительным изменением, но одновременно это простой способ освежить образ. Независимо от того, хотите ли вы кардинально преобразиться или просто попробовать что-то новое, челка способна обновить не только прическу, но и настроение.

Самая популярная челка 2025 года: как выглядит челка Джейн Биркин

По словам Штайнбах, в этом сезоне, наиболее популярна челка Джейн Биркин (Birkin Bangs).

Джейн Биркин - британско-французская актриса, певица и режиссер. Ее часто называют иконой стиля, а известная сумка Birkin названа в ее честь. Ее челка стала визитной карточкой Джейн в 60-х и 70-х годах.

Челка Джейн Биркин привлекает своей слегка небрежной формой и намеренной неидеальностью. Она выглядит более естественно и легко сочетается с остальной прической. В отличие от классической челки-шторки, эта стрижка создает непринужденный, современный образ.

"Челка не должна быть длинной. Она должна быть чуть более открытой, но при этом немного длиннее… Birkin Bangs - это тренд на челки, который никогда не выходил из моды, и сегодня он популярен как никогда. В социальных сетях можно увидеть людей разного возраста, которые выбирают эту новомодную челку и довольны результатом", - констатировала Штайнбах.

