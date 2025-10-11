Утверждается, что компания использовала огромный сборник пиратских книг для обучения Apple Intelligence.

Двое известных нейробиологов - Сюзана Мартинес-Конде и Стивен Макник - подали коллективный иск на Apple, утверждая, что корпорация использовала пиратские копии их книг для обучения Apple Intelligence.

Согласно иску, компания якобы использовала Books3 - базу данных, входящую в состав The Pile, огромной коллекции пиратских текстов, собранных с теневых библиотек. Среди них, как утверждают истцы, оказались их книги Sleights of Mind и Champions of Illusion

Интересно, что ещё в 2023 году Apple признала использование данных, связанных с Books3, но затем "тихо" отказалась от них после появления претензий по авторским правам.

Если суд признает обвинения обоснованными, это может изменить подход всей индустрии. Разработчикам ИИ придётся либо лицензировать контент, либо платить за использование защищённых авторским правом материалов.

Ранее мы рассказывали, что Apple создает собственный AI-поисковик для Siri, который заменит ChatGPT. Система будет сканировать интернет в поисках ответов на запросы пользователя.

Кроме того, недавно Sora побила рекорд ChatGPT - новое ИИ-приложение скачали 1 миллион раз за пять дней. Приложение работает как TikTok, но все видео в нем полностью сгенерированы искусственным интеллектом.

