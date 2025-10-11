Известно, что Украина должна получить от Европейского Союза заем в размере 140 млрд евро.

Финансовые гарантии, которые члены Европейского Союза, скорее всего, должны будут предоставить для покрытия репарационного кредита Украине, не должны учитываться в их целях по дефициту и долгу. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает Reuters.

Известно, что Европейская комиссия выдвинула план использования замороженных российских активов для предоставления Украине займа размером 140 млрд евро. Займ будет погашен только после того, как Украина получит от России репарации за убытки, которые были нанесены во время полномасштабной войны.

Поэтому министры финансов ЕС обсудили заем в пятницу, а Домбровскис заявил, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти и другие подняли вопрос о гарантиях.

По словам европейского комиссара, согласно изложенному плану, по которому ЕС будет удерживать российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит репарации, гарантии фактически не должны быть задействованы.

В то же время статистическое агентство ЕС Евростат должно подтвердить, что это не повлияет на уровень дефицита и долга, когда будет готов конкретный план.

Домбровскис также добавил, что Комиссия изучает, как обеспечить, чтобы возобновление санкций против России не могло заблокироваться одним или несколькими членами ЕС. Известно, что решение о санкциях требуют единодушия в блоке.

"Комиссар сослался на оценку МВФ, согласно которой Украина имеет дефицит финансирования в размере 60 млрд долларов на 2026 и 2027 годы, не считая военную поддержку, и отметил, что поддержка Украины будет обсуждаться министрами G7 на ежегодных заседаниях Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе", - подчеркнули в Reuters.

Домбровскис отметил, что ЕС не хочет, чтобы другие члены G7 гарантировали кредит ЕС, а чтобы они применяли похожие механизмы по замороженным активам на своих территориях. Он отметил, что Великобритания и Канада выразили заинтересованность в том, чтобы последовать европейской модели.

"Российский центральный банк ранее подтвердил, что имеет около 300-350 миллиардов долларов активов, замороженных на Западе. Большинство замороженных активов находится в Европе, и многие из них уже достигли срока погашения и превратились в наличные, хранящиеся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Бельгия заявила, что другие члены ЕС должны разделить риск предоставления кредита Украине", - подытожили в издании.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее три европейские страны договорились передать замороженные активы РФ на поддержку ВСУ. Речь идет о Франции, Германии и Великобритании.

"Мы готовы двигаться в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины и, таким образом, привести Россию к столу переговоров. Мы стремимся сделать это в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки", - отметили в заявлении премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также сообщалось, что Еврокомиссия представила план, как можно использовать замороженные активы России. По словам журналистов, это может произойти без их конфискации, что является "красной линией" для многих столиц и Европейского центрального банка.

