Telegram получил одно из самых крупных обновлений: что добавили в мессенджер

Telegram представил одно из самых крупных обновлений за 2025 год с рядом новых функций и визуальных улучшений для iOS. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Главное изменение – переработанный дизайн приложения для iPhone в стиле Liquid Glass, который соответствует визуальной концепции iOS 26.

В нижней панели навигации, на клавиатуре, в панели стикеров и других блоках появились полупрозрачные элементы с мягким эффектом преломления света при прокрутке.

Кроме того, пользователи Telegram получили возможность добавлять заметки к контактам. В них можно указывать, например, где вы познакомились или где человек работает.

Чтобы добавить заметку, открой профиль контакта → "Добавить в контакты" → "Изменить". Там же можно установить отдельную фотографию или добавить дату рождения.

Что еще нового: в групповых звонках и видеочатах теперь можно оставлять комментарии и реакции, обновился интерфейс отправки подарков, а ИИ-боты получили поддержку раздельных тем и отображение ответов по мере генерации.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

С одним из недавних обновлений Telegram появилась возможность добавлять музыку себе в профиль. Она отображается под аватаркой как "статус" и может быть видна всем контактам.

Меж тем в Facebook и Instagram появилась возможность ИИ дубляжа для авторов видео. Система клонирует оригинальный голос и синхронизирует движения губ в видео с новой звуковой дорожкой.

