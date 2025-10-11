В ближайшие дни на погоду в Украине начнет влиять холодный атмосферный фронт.

После 20 октября в Украине может потеплеть, но в ближайшие дни температура наоборот снизится. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

"В понедельник, 13 октября, холодный атмосферный фронт с севера проявит себя небольшими дождями и откроет путь осенней стуже", - сообщил он.

По прогнозу синоптика, температура ночью составит +2º...+7º, а днем будет +5º...+10º. Такая низкая температура задержится как минимум на всю следующую неделю.

Однако холодная погода продлится не очень долго.

"В прогностических моделях есть намек на возвращение тепла после 20 октября", - уточнил эксперт.

О том, что температура в Украине в ближайшие дни снизится, говорят и в Укргидрометцентре.

Синоптики говорят, что в ближайшие дни погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые принесут с собой прохладу и ветер.

В течение ближайших трех суток сохранится типичная осенняя погода с повышенной влажностью и колебаниями атмосферного давления. В большинстве регионов ожидаются периодические небольшие дожди.

Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами на юго-западе - порывы до 15-20 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5° до +12°, днем - от +9° до +15°. В воскресенье на Закарпатье и в южных областях воздух прогреется до +12°...+17°, однако уже в понедельник, кроме юга и юго-востока, ожидается снижение температуры на 2-4 градуса.

