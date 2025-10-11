Певица рассказала о кризисах, в их браке.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко поделилась откровенным признанием. Она рассказала, раздумывала ли она над тем, чтобы расстаться со своим мужем, Арсеном Мирзояном.

В интервью Алексею Суханову артистка призналась, что как минимум дважды думала о разводе:

"Да, это было точно два раза, когда мне казалось, что надо его бросать. Не могла быть с ним".

Тоня откровенно рассказала, что первые мысли о разрыве отношений появились у нее несколько лет назад и обострились, когда умерла ее мама - Нина Матвиенко. Именно тогда у певицы начались серьезные ментальные проблемы.

"Ну первый - это было перед войной, я уже не очень помню... А второй раз - после похорон маминых. Думаю, это было мое психическое состояние. Я перестала, мне кажется, и его любить, и детей. У меня как сердце вырвали", - поделилась она.

По словам Матвиенко, в определенный момент она начала чувствовать пустоту в отношениях с Мирзояном. Местами ей казалось, что перед ней стоит "чужой человек". По ее мнению, причиной этого стала именно потеря мамы, которую она пережила очень болезненно.

"Он, возможно, тоже в этом виноват, потому что не знал, как ко мне подойти, что делать. Я не чувствовала от него поддержки", - рассказала Тоня.

К слову, на днях прошла годовщина смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. В честь этого Тоня опубликовала архивные фото матери и трогательно обратилась к ней.

