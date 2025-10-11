Она трогательно обратилась к мальчику.

Известный украинский хореограф Илона Гвоздева растрогала поклонников фотографиями со своим младшим сыном. Она поздравила его с особым праздником.

Как оказалось, сегодня, 11 октября, сын победительницы "Танцев со звездами" Доминик празднует день рождения - ему исполнилось 5 лет.

В честь этого Илона поделилась с подписчиками в Instagram семейным архивом. Она показала, как изменился ее сын за эти пять лет.

Видео дня

На кадрах можно заметить Доминика еще младенцем - на руках у родителей или рядом со старшей сестрой. Есть и новые фото, которые демонстрируют, что мальчик вырос копией своей звездной мамы.

Гвоздева также искренне обратилась к сыну, отметив, что невероятно счастлива быть его мамой и уже не представляет и дня без него.

"Спасибо тебе, мой сыночек, что 5 годиков назад в этот день ты выбрал меня быть твоей мамой! Ты - это любовь, которую трудно описать и выразить словами, это состояние тотального счастья! Чувствовать твои объятия, твои нежные поцелуи на ночь, твои маленькие ручки на моем лице... А когда ты говоришь "Я люблю тебя мамуля" - мир вокруг замирает в этот момент, и я осознаю, какая я счастливая мать", - написала хореограф.

Ранее Илона Гвоздева рассказывала, что несколько раз думала о разводе с мужем, но в итоге передумала разрывать брак.

