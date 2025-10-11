Задержки в движении фиксируются, в частности, на Днепропетровщине.

Несмотря на блэкауты по стране, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика, однако по некоторым маршрутам есть определенные задержки, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что утренние отправления во всех направлениях состоялись в основном вовремя. С задержкой до часа отправились из Дарницы поезда №722 Киев - Харьков и №712 Киев - Краматорск. При этом утренние прибытия происходят с минимальными отклонениями от графика.

Видео дня

Сложности с движением фиксируются в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности Киев - Гребенка и Березань - Киев-Волынский.

"Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеского обстрела. Это касается ряда пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Рейсы "Киев Сити Экспресс" курсируют по маршруту и графику с учетом ремонтных работ, о которых сообщалось ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно. Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.

Атаки РФ по инфраструктуре Украины

Оккупанты стали чаще бить по украинским локомотивам, рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, сейчас враг сосредоточен на ударах по украинским локомотивам, без которых железная дорога остановится.

В ночь на 10 октября РФ нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки во многих областях были применены аварийные отключения света.

Вас также могут заинтересовать новости: