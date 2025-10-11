Гибрид ракеты и дрона: Quantum Systems представила Jäger

Речь идет о компактной зенитной системе-дрон, которая сочетает электрическую тягу с твердотопливным ускорителем.

Quantum Systems представила Jäger - "гибрид" между ракетой и электрическим БПЛА, пишет Defence Express.

После вертикального подъема до 100 метров он запускает твердотопливный ускоритель, который поднимает аппарат до около 4 км высоты за 30 секунд - после чего Jäger переходит на электрическую тягу для маневрирования и добивания цели. Такой подход значительно сокращает время реагирования и дает дрону высокий запас энергии на траектории удара.

Ключевые характеристики

Взлетный вес: 2,5 кг; полезная нагрузка - 0,8 кг.

Максимальная скорость: до 405 км/ч.

Максимальная высота полета: до 5 км.

Дальность действия: до 25 км.

Возможность проектирования как "таранного" ударного аппарата; опционально - установка боевой части.

Система наведения: защищенный канал передачи данных; ведется работа над полностью автономной системой самонаведения.

Ориентировочная стоимость: в четырехзначном диапазоне евро (до ~€10 000).

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию: до конца года (проект на стадии готового решения с последующей доработкой под заказчиков).

Jäger рассчитан на перехват беспилотников или других малых целей на малой/средней дальности, обеспечивая быстрый высотный бросок и мощный финишный сегмент. Небольшие габариты и сравнительно низкая заявленная стоимость делают систему привлекательной для сил, которым нужны массовые, реактивные средства прикрытия.

Первый этап разработки завершен, но дальнейшая работа будет идти с учетом требований заказчиков и эксплуатационного опыта. Компания имеет производство в Украине и уже известна украинскому оборонному сектору благодаря платформе Vector.

Другие разработки ракето-дронов

Ранее разработчики представили ракето-дрон Ruta, о котором впервые стало известно в декабре 2024 года. Он стал новым поколением ударных БПЛА для ВСУ.

Он сочетает функции ракеты и дрона, способен действовать в условиях насыщенной ПВО и имеет высокую точность. Его роевое использование - то есть координация действий десятков аппаратов - в сочетании с ИИ открывает новые горизонты для автономных операций на поле боя.

