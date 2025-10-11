Растущий интерес к нему особенно заметен у туристов, ищущих нетрадиционные и непопулярные места для отдыха.

Малоизвестный итальянский приморский город начал привлекать внимание все большего количества туристов, которые в 2026 году намерены отказаться от популярных курортов.

Как пишет Independent, согласно новому отчету поисковой системы путешествий Skyscanner, путешественники все чаще обращают внимание на небольшие, менее известные направления и ищут что-то новое за пределами известных городов.

В отчете Skyscanner о туристических трендах на 2026 год были выявлены малоизвестные места, которые стали пользоваться большим спросом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возглавляет список итальянский город Салерно с ростом числа поисковых запросов на 211%. Хотя одноименная провинция пользуется большой популярностью у туристов, сам город часто остается в тени других мест на Амальфитанском побережье.

Салерно, расположенный на берегу Тирранского моря, изобилует достопримечательностями, включая исторические и археологические памятники, а также набережные и городские зеленые зоны.

Исторический центр Салерно состоит из извилистых средневековых улочек, на которых сосредоточена большая часть ночной жизни города: бары, кафе, рестораны и торговые ряды.

Главная достопримечательность старого города - Салернский собор, построенный норманнами. Там есть мозаика и скульптуры, относящиеся к эпохе от Средневековья до барокко.

Над Салерно и его заливом, на вершине горы Монте-Бонадиес, возвышается средневековый замок Ареки, откуда открывается вид на остальную часть старого города.

В этом менее посещаемом городе также находится один из крупнейших городских парков Италии – парк Меркателло, а четыре главные набережные предлагают гостям возможность прогуляться, любуясь заливом.

Салерно - не единственное европейское направление, где наблюдается рост интереса: по данным Skyscanner, Бильбао привлек на 97% больше внимания в поисковых запросах.

Этот испанский город известен тем, что здесь находится музей современного искусства Гуггенхайма, а также демонстрирует новаторское сочетание современной и традиционной архитектуры.

Более отдаленные места, остающиеся незамеченными, также стали объектами внимания. Корор в Палау занял второе место в списке с ростом числа поисковых запросов на 156%.

Корор, главный торговый центр архипелага Тихого океана, служит воротами в остальную часть Палау, которая славится своими возможностями для дайвинга среди сотен коралловых рифов.

В пятерку самых популярных направлений также вошли другие места, которые часто упускаются из виду в пользу более популярных аналогов. Количество поисковых запросов в городе Кочи в Японии выросло на 106%, а Рабат в Марокко - на 87%.

