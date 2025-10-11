Прогнозируется, что цена на этот фрукт в этом сезоне будет достаточно высокой.

Из-за майских морозов, уничтоживших 10% садов, фермеры Винницкой области собирают меньше фруктов, но рассчитывают на более высокие цены.

Об этом рассказал генеральный директор корпорации "Винница-Садвинпром" Сергей Бойчук, пишет портал SEEDS. Главный агроном фермерского хозяйства "Ивановская калина" в селе Иванов Хмельницкого района Вадим Розпотнюк рассказал, что сезон тяжелый, потому что майские морозы уничтожили часть цвета.

"В этом году у нас были аномально низкие температуры в период цветения. Если говорить об урожае, то 40% потери. Если говорить по сортам, то ноябрьская - это будет около 30 тонн с гектара в этом году. По "яблоновской", то полторы тонны с гектара - это не урожайность. Это низкий показатель", - рассказал Розпотнюк.

Видео дня

По его словам, из-за сложных погодных условий фермеры вынуждены были увеличить расходы на обработку сада, и теперь себестоимость производства груши на 30% выше, чем в прошлом году.

"Мы использовали гораздо больше препаратов для борьбы с неблагоприятными погодными условиями. Это дало меньший урожай, но хоть какой-то. Урожай экономически оправдан", - говорит Розпотнюк.

Он отметил, что, несмотря на потери, фермеры надеются на высокие цены. В этом году украинская груша будет дефицитной.

"Есть прогнозы, что цена на груши в Украине будет достаточно высокой. Если в прошлом году средняя фермерская цена была 50 гривен в момент реализации хранилища, то в этом году эта цена гривен, я думаю, 70 она должна быть. В этом году мы продаем весь урожай из сада", - рассказал главный агроном.

Цены на овощи и фрукты в Украине

В конце этой недели тепличные помидоры в Украине поступают в продажу в диапазоне 50-60 грн/кг. Это в среднем на 51% дороже, чем в прошлую пятницу, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Цены в Украине на огурцы стремительно растут. На стоимости овоща сказалось сокращение его объемов из-за плохой погоды, отсутствие конкуренции со стороны импорта и высокий спрос. За неделю цены на огурцы выросли на 66%, и сегодня они поступают в продажу в диапазоне 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Вас также могут заинтересовать новости: