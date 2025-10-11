Коллекционеры готовы отдать тысячи гривень: какие монеты озолотят своего владельца (фото)

Особенности монет, которые они получают во время чеканки, делают их уникальными.

Некоторые мелкие монеты в Украине можно продать задорого. Дело в том, что в зависимости от года выпуска и определенных особенностей в чеканке копеек (из-за определенных различий относительно основного выпуска этой мелочи) они особенно ценятся коллекционерами. За счет чего те готовы платить десятки, а иногда даже сотни тысяч гривень за отдельные образцы по 2, 5, 10, 10, 25, 50 копеек.

К примеру, среди таких редких и стоимостных образцов, на аукционе сейчас торгуются 50 копеек разновидности 3ВАг 1992 года выпуска. Максимальное ценовое предложение уже составляет 25 557 гривень, а до окончания аукциона еще остается почти 2 дня. Об этом свидетельствуют данные на площадке Violity.

На портале "Монеты-Ягодки" отмечается, что особенность именно таких монет в том, что их чеканили во время наладки станков на Луганском станкостроительном заводе, и они не должны были попасть в обращение. Первые такие монеты имели гладкий гурт - без насечек.

Следующий интересный лот - 5 копеек 1992 года выпуска. Максимальная ставка по этой монете сейчас - 14 568 гривень, а дата завершения торгов - 18 октября.

Особенностью этой монеты является ее разновидность - 2 БАм, что означает, что средний зуб трезуб на ней уже, чем на абсолютном большинстве доступных копеек этого номинала. Отмечается, что эта монета также чеканилась на Луганском станкостроительном заводе.

Кроме того, целое состояние своему владельцу могут принести особые 25 копеек также 1992 года выпуска. Уже сейчас цена за эту монету на аукционе превышает 16 790 гривень, а завершится он 16 октября.

Портал "Монетки-Ягодки" объясняет, что именно эта монета имеет на аверсе вдавленный трезубец (тогда как почти на всех других копейках этого номинала он выпуклый), что и делает ее такой особенной. Такие копейки чеканили английскими штемпелями, из-за чего нумизматы называют их "Английский чекан". Отмечается, что они были изготовлены с ошибкой, и не должны были попасть в оборот. Такие редкие 25 копеек встречаются одну на 30 тысяч, а может даже и реже.

В Украине можно купить три уникальные золотые монеты. Они выпущены ограниченным тиражом от 3000 до 10000 штук.

При этом финансовый аналитик Алексей Козырев отметил, что памятные монеты за несколько лет могут подорожать в разы, поэтому нумизматы охотятся за особо ценными экземплярами.

