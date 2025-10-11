YouTube, Tesla и айфон: Time назвал самые знаковые изобретения за последние 25 лет

Также редакторы журнала вспомнили несколько отличных идей, которые не совсем прижились.

Редакторы популярного журнала Time подвели итоги последних 25 лет и составили список самых влиятельных изобретений, которые изменили жизнь человечества.

Сюда вошли достижения из самых разных сфер – от технологий, медицины, науки, промышленности и даже кулинарии. Также Time вспомнил несколько отличных идей, которые не совсем прижились.

2001 – NuvaRing . Контрацептивное кольцо, которое вводится один раз в месяц и обеспечивает надежную защиту от беременности. Стало новым этапом в развитии женской репродуктивной медицины.

Контрацептивное кольцо, которое вводится один раз в месяц и обеспечивает надежную защиту от беременности. Стало новым этапом в развитии женской репродуктивной медицины. 2002 – iRobot Roomba. Первый массовый робот-пылесос, самостоятельно убирающий пол и объезжающий препятствия и мебель. За последние 23 года задумка вдохновила множество подражателей.

– Первый массовый робот-пылесос, самостоятельно убирающий пол и объезжающий препятствия и мебель. За последние 23 года задумка вдохновила множество подражателей. 2005 – LifeStraw . Портативный фильтр для воды в форме трубки, который делает даже загрязненную воду безопасной. Спасает жизни в районах без доступа к чистой воде.

– . Портативный фильтр для воды в форме трубки, который делает даже загрязненную воду безопасной. Спасает жизни в районах без доступа к чистой воде. 2006 – YouTube . Платформа, позволившая каждому делиться видео с миллиардами пользователей. Полностью изменила индустрию медиа и контента.

– . Платформа, позволившая каждому делиться видео с миллиардами пользователей. Полностью изменила индустрию медиа и контента. 2007 – iPhone. Первый смартфон с сенсорным экраном и полноценной операционной системой. Перевернул представление о телефонах и стал символом цифровой эпохи.

2007 – Google Maps Street View. Возможность виртуально "прогуляться" по улицам на карте. Превратила онлайн-карты в инструмент реального погружения.

– Возможность виртуально "прогуляться" по улицам на карте. Превратила онлайн-карты в инструмент реального погружения. 2008 – Всемирное семенохранилище на Шпицбергене . Подземный "банк" семян со всего мира, созданный для защиты продовольственного будущего. Гарантирует сохранение биоразнообразия планеты.

– . Подземный "банк" семян со всего мира, созданный для защиты продовольственного будущего. Гарантирует сохранение биоразнообразия планеты. 2008 – 23andMe . ДНК-тест для всех, раскрывающий происхождение и генетические риски. Сделал персональную генетику доступной каждому.

– . ДНК-тест для всех, раскрывающий происхождение и генетические риски. Сделал персональную генетику доступной каждому. 2008 – Монреальская общественная велосипедная система . Первая технологичная система аренды велосипедов. Стала образцом для десятков мегаполисов по всему миру.

– . Первая технологичная система аренды велосипедов. Стала образцом для десятков мегаполисов по всему миру. 2008 – Большой адронный коллайдер. Крупнейший ускоритель частиц в мире, позволивший открыть бозон Хиггса. Стал символом научного прогресса XXI века.

2009 – Dyson Air Multiplier. " Безлопастной вентилятор", создающий поток воздуха без видимых крыльев. Соединил инженерное новаторство и дизайн будущего.

– Безлопастной вентилятор", создающий поток воздуха без видимых крыльев. Соединил инженерное новаторство и дизайн будущего. 2009 – Светодиодная лампа Philips. Первая доступная LED-лампа, заменившая энергозатратные лампы накаливания. Стала основой энергосбережения в быту.

– Первая доступная LED-лампа, заменившая энергозатратные лампы накаливания. Стала основой энергосбережения в быту. 2010 – Kickstarter. Краудфандинговая платформа, где различные идеи получают жизнь благодаря поддержке пользователей. Изменила способы финансирования проектов.

– Краудфандинговая платформа, где различные идеи получают жизнь благодаря поддержке пользователей. Изменила способы финансирования проектов. 2011 – IBM Watson. Суперкомпьютер, победивший на телешоу Jeopardy!. Доказала, что машины могут "понимать" и анализировать язык человека.

– Суперкомпьютер, победивший на телешоу Jeopardy!. Доказала, что машины могут "понимать" и анализировать язык человека. 2012 – Марсоход Curiosity. Автономный исследователь NASA, успешно высадившийся на Марсе. Дал человечеству новые данные о Красной планете.

– Автономный исследователь NASA, успешно высадившийся на Марсе. Дал человечеству новые данные о Красной планете. 2012 – Tesla Model S. Электромобиль, показавший, что экологичный транспорт может быть быстрым и стильным. Изменил представление о том, что электромобили могут конкурировать на равных с бензиновыми спорткарами.

2013 – Cronut. Гибрид круассана и пончика, изобретенный французско-американским кондитером Домиником Анселем. Символизировал новую волну кулинарных экспериментов.

– Гибрид круассана и пончика, изобретенный французско-американским кондитером Домиником Анселем. Символизировал новую волну кулинарных экспериментов. 2017 – Nintendo Switch . Консоль, объединяющая домашний и портативный гейминг. Изменила рынок видеоигр и вернула Nintendo в лидеры.

– . Консоль, объединяющая домашний и портативный гейминг. Изменила рынок видеоигр и вернула Nintendo в лидеры. 2017 – Fenty Beauty Foundation . Косметическая линейка Рианны с десятками оттенков для всех типов кожи. Сделала индустрию красоты более инклюзивной.

– . Косметическая линейка Рианны с десятками оттенков для всех типов кожи. Сделала индустрию красоты более инклюзивной. 2020 – Вакцины mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) . Прорывные препараты против COVID-19, созданные с использованием мРНК-технологий. Открыли новую эру в медицине.

– . Прорывные препараты против COVID-19, созданные с использованием мРНК-технологий. Открыли новую эру в медицине. 2022 – Телескоп James Webb. Cамый мощный космический телескоп, способный видеть начало Вселенной. Расширил горизонты астрономии.

2023 – The Sphere (Лас-Вегас) . Огромный сферический зал с экранами внутри и снаружи. Задал новый стандарт для архитектуры развлечений.

– . Огромный сферический зал с экранами внутри и снаружи. Задал новый стандарт для архитектуры развлечений. 2023 – OpenAI GPT-4 . Продвинутый искусственный интеллект, способный генерировать тексты, решать задачи и писать код. Изменил представление о возможностях ИИ.

– . Продвинутый искусственный интеллект, способный генерировать тексты, решать задачи и писать код. Изменил представление о возможностях ИИ. 2023 – Препараты на основе семаглютида . Средства против диабета, оказавшиеся эффективными для похудения. Стали медицинским феноменом десятилетия.

– . Средства против диабета, оказавшиеся эффективными для похудения. Стали медицинским феноменом десятилетия. 2024 – Double Neural Bypass. Нейроинтерфейс, который соединяет мозг со спинным мозгом и возвращает движение парализованным людям. Настоящий прорыв в нейромедицине.

Также журнал Time составил традиционный для конца года список лучших изобретений. В него вошло 300 устройств и инноваций. Среди них нашлось место и смартфону Huawei.

Ранее УНИАН рассказывал о необычно широком телефоне Huawei, который стал хитом у пользователей. У раскладушки 6.3-дюймовый основной дисплей и 3.5-дюймовый внешний – оба 120 Гц. По отзывам, это наиболее удобный формат для повседневного использования.

