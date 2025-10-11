YouTube, Tesla и айфон: Time назвал самые знаковые изобретения за последние 25 лет

Редакторы популярного журнала Time подвели итоги последних 25 лет и составили список самых влиятельных изобретений, которые изменили жизнь человечества.
Сюда вошли достижения из самых разных сфер – от технологий, медицины, науки, промышленности и даже кулинарии. Также Time вспомнил несколько отличных идей, которые не совсем прижились.
- 2001 – NuvaRing. Контрацептивное кольцо, которое вводится один раз в месяц и обеспечивает надежную защиту от беременности. Стало новым этапом в развитии женской репродуктивной медицины.
- 2002 – iRobot Roomba. Первый массовый робот-пылесос, самостоятельно убирающий пол и объезжающий препятствия и мебель. За последние 23 года задумка вдохновила множество подражателей.
- 2005 – LifeStraw. Портативный фильтр для воды в форме трубки, который делает даже загрязненную воду безопасной. Спасает жизни в районах без доступа к чистой воде.
- 2006 – YouTube. Платформа, позволившая каждому делиться видео с миллиардами пользователей. Полностью изменила индустрию медиа и контента.
- 2007 – iPhone. Первый смартфон с сенсорным экраном и полноценной операционной системой. Перевернул представление о телефонах и стал символом цифровой эпохи.
- 2007 – Google Maps Street View. Возможность виртуально "прогуляться" по улицам на карте. Превратила онлайн-карты в инструмент реального погружения.
- 2008 – Всемирное семенохранилище на Шпицбергене. Подземный "банк" семян со всего мира, созданный для защиты продовольственного будущего. Гарантирует сохранение биоразнообразия планеты.
- 2008 – 23andMe. ДНК-тест для всех, раскрывающий происхождение и генетические риски. Сделал персональную генетику доступной каждому.
- 2008 – Монреальская общественная велосипедная система. Первая технологичная система аренды велосипедов. Стала образцом для десятков мегаполисов по всему миру.
- 2008 – Большой адронный коллайдер. Крупнейший ускоритель частиц в мире, позволивший открыть бозон Хиггса. Стал символом научного прогресса XXI века.
- 2009 – Dyson Air Multiplier. "Безлопастной вентилятор", создающий поток воздуха без видимых крыльев. Соединил инженерное новаторство и дизайн будущего.
- 2009 – Светодиодная лампа Philips. Первая доступная LED-лампа, заменившая энергозатратные лампы накаливания. Стала основой энергосбережения в быту.
- 2010 – Kickstarter. Краудфандинговая платформа, где различные идеи получают жизнь благодаря поддержке пользователей. Изменила способы финансирования проектов.
- 2011 – IBM Watson. Суперкомпьютер, победивший на телешоу Jeopardy!. Доказала, что машины могут "понимать" и анализировать язык человека.
- 2012 – Марсоход Curiosity. Автономный исследователь NASA, успешно высадившийся на Марсе. Дал человечеству новые данные о Красной планете.
- 2012 – Tesla Model S. Электромобиль, показавший, что экологичный транспорт может быть быстрым и стильным. Изменил представление о том, что электромобили могут конкурировать на равных с бензиновыми спорткарами.
- 2013 – Cronut. Гибрид круассана и пончика, изобретенный французско-американским кондитером Домиником Анселем. Символизировал новую волну кулинарных экспериментов.
- 2017 – Nintendo Switch. Консоль, объединяющая домашний и портативный гейминг. Изменила рынок видеоигр и вернула Nintendo в лидеры.
- 2017 – Fenty Beauty Foundation. Косметическая линейка Рианны с десятками оттенков для всех типов кожи. Сделала индустрию красоты более инклюзивной.
- 2020 – Вакцины mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech). Прорывные препараты против COVID-19, созданные с использованием мРНК-технологий. Открыли новую эру в медицине.
- 2022 – Телескоп James Webb. Cамый мощный космический телескоп, способный видеть начало Вселенной. Расширил горизонты астрономии.
- 2023 – The Sphere (Лас-Вегас). Огромный сферический зал с экранами внутри и снаружи. Задал новый стандарт для архитектуры развлечений.
- 2023 – OpenAI GPT-4. Продвинутый искусственный интеллект, способный генерировать тексты, решать задачи и писать код. Изменил представление о возможностях ИИ.
- 2023 – Препараты на основе семаглютида. Средства против диабета, оказавшиеся эффективными для похудения. Стали медицинским феноменом десятилетия.
- 2024 – Double Neural Bypass. Нейроинтерфейс, который соединяет мозг со спинным мозгом и возвращает движение парализованным людям. Настоящий прорыв в нейромедицине.
