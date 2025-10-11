РФ массированно ударила по Одесской области: обесточены десятки населенных пунктов

Без света осталось более 40 населенных пунктов.

Ночью 11 октября россияне нанесли дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Одесской области. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью, 11 октября, вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками Одессу и Одесскую область.

В результате массированного вражеского обстрела повреждены объекты электроэнергетики. Также повреждения получили 3-этажное здание гостинично-ресторанного комплекса, два частных дома, остекление одного из этажей 25-ти этажного жилого дома.

От ночной атаки пострадал один гражданский человек. В частности, травмирована 47-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Видео дня

Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Мэрия города сообщила, что в связи с частичным отсутствием энергоснабжения сейчас курсируют по своему маршруту трамваи №№13 и 27, №7 - с 11-й станции Люстдорфской дороги до железнодорожного вокзала.Троллейбусный маршрут №12 - ул. Архитекторская - площадь Независимости, №№7, 10 - в сторону железнодорожного вокзала курсируют по ул.

В ВМС ВСУ сообщили, что сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов сбили 4 вражеских дрона-камикадзе.

Атаки на Одесскую область - главные новости

Как писал УНИАН, ночью 9 октября российская армия нанесла по Одесской области массированный удар дронами, в городе Черноморск повреждены объекты электроэнергетики и объекты на территории порта. Повреждены шесть частных домов, без света остались четыре населенных пункта. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, ранения получили 5 человек, пострадавшим - 33, 58, 51, 54 и 68 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: