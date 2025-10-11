'Умные' санкции: Запад ударит по кошельку Кремля одновременно с атаками Украины, - CNN

Запад готовит новые "умные" санкции и использует замороженные активы, чтобы ослабить военную машину Кремля.

Спустя три с половиной года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда боевые действия зашли в тупик, а мирный процесс под эгидой США остановился, союзники Киева снова заговорили о возобновлении экономического давления на Москву. Цель - сделать войну настолько дорогой, чтобы Кремль был вынужден сменить курс, пишет CNN.

Несмотря на 18 пакетов санкций ЕС и десятки мер от США, Британии и других государств, российская экономика остается живой. Однако трещины все заметнее: рост замедляется до 1%, инфляция достигает 7%, а ключевая ставка держится на болезненном уровне 17%.

Доходы Кремля от нефти и газа падают, дефицит бюджета растет. И все же Россия планирует удерживать военные расходы в четыре раза больше, чем до войны - за счет повышения НДС с 20% до 22%.

Видео дня

"Это решение показывает, что Кремль готовится к длительному конфликту", - объясняет Александра Прокопенко из Центра Карнеги.

От "разумных" штрафов до использования замороженных активов

Эксперты убеждены: пришло время не просто "больше санкций", а более разумных.

Тимоти Эш из Chatham House предлагает ввести 20-30% "вторичный тариф" на российский экспорт - а полученные средства направлять на поддержку Украины.

ЕС, в свою очередь, рассматривает идею кредита для Киева на 140 миллиардов евро, который будет покрыт за счет замороженных российских активов. "Это был бы мощный сигнал Москве, что Украина финансирована и готова воевать долго", - говорит Эш.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц также подчеркнул: "Москва сядет за стол переговоров только тогда, когда поймет, что Украина имеет большую устойчивость".

Другой аналитик, Александр Коляндр из Центра европейского политического анализа, предлагает еще один подход: поощрять эмиграцию квалифицированных кадров из России. Это, по его мнению, углубит кризис рабочей силы и создаст дополнительное давление на российскую экономику.

Украинские дроны - самые эффективные санкции

Несмотря на все западные ограничения, Россия продолжает использовать иностранные компоненты в своем оружии. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал: "После четырех лет войны странно слышать, что кто-то до сих пор не знает, как остановить поток критических деталей".

Но самым мощным ударом по российской экономике, говорят эксперты, стала не санкционная политика, а украинские атаки беспилотников. По данным агентства Siala, удары по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 38% российских мощностей, вызвав дефицит топлива и уменьшение доходов от экспорта.

"Дроны Украины - это двойной удар: они создают хаос внутри России и одновременно уменьшают ее валютные поступления", - объясняет Тимоти Эш.

Именно эти удары, а не новые пакеты санкций, могут стать для Москвы самыми болезненными. На прошлой неделе Владимир Путин признал, что поставки Украине американских ракет "Томагавк" "разрушат отношения между США и Россией".

Нефтяные "штормы" в России - последние новости

Украина провела серию успешных ударов по российским НПЗ, что вызвало бензиновый кризис в РФ и ограничило доходы России из ключевого сектора ее экономики. Эксперты говорят, что если удары продолжить, то российским властям придется делать выбор между финансированием войны и другими потребностями.

Аналитики говорят, что кризис может истощить российскую экономику скорее, чем ее оккупационная армия продвинется на фронте. А тем временем удары по российским НПЗ продолжаются и расширяются, достигнув нового рекорда - поражение Антипинского НПЗ в Западной Сибири, в двух тысячах километров от украинской границы.

Вас также могут заинтересовать новости: