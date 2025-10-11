Артист отказался петь на русском языке.

В Киеве уличного музыканта с инвалидностью во время выступления жестко унизил неизвестный мужчина. Видео с трансляции наделало шума в сети.

С музыкантом Иваном Замигой произошел неприятный инцидент, о котором рассказала его подруга в Instagram. Оказалось, что во время одного из его выступлений под открытым небом к нему подошел незнакомец, который заказал русскоязычную песню. Услышав отказ, он начал ругаться на Ивана и всячески его унижать.

"Вот это животное напало на моего друга на инвалидной коляске во время выступления. Неадекват настаивал, чтобы Иван сыграл русскую песню, а когда получил отказ - начал оскорблять, угрожать и кричать, зная, что не получит отпор", - рассказала подруга артиста.

Инцидент попал в прямую трансляцию, которую Иван ведет в своих соцсетях. На видео, кроме нецензурной лексики, можно услышать обвинения в том, что музыкант играет на гитаре в одном из районов Киева, вместо того, чтобы идти воевать.

Стоит отметить, что за музыканта вступились, как прохожие, так и пользователи соцсетей. Видео начали распространять, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов. К слову, незнакомец неоднократно заявлял, что он военный, однако это вызвало сомнения у многих.

По словам подруги Замиги, которая и распространила эту новость, "самое малое, что он (обидчик - УНИАН) может сделать, - это публично попросить прощения у Ивана".

