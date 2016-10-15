Падение человека под поезд на "Майдане Незалежности": спасатели рассказали подробности инцидента (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место аварии, спасатели немедленно приступили к извлечению пострадавшего, который находился под поездом. Вытащив мужчину на перрон, спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и передали работникам скорой медицинской помощи.

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"По предварительной информации, гражданин 1964 г.р. в нетрезвом состоянии не удержался на ногах и упал под поезд, получив травму головы и рваные раны конечностей", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве временно ограничено движение поездов по «синей» ветке метрополитена в связи с тем, что на станции «Майдан Незалежности» под поезд попал человек.