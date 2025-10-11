Оказывается, об этом мало кто задумывался.

Быть пилотом - серьезное дело, поскольку нужно уметь управлять огромной машиной, полной пассажиров. Но это не значит, что пилоты не могут немного развлечься.

Как пишет Slashgear, оказывается, пилоты часто здороваются с другими пилотами, пролетая мимо, мигая посадочными огнями.

Ставшее вирусным видео показывает, как самолет мигает посадочными огнями, пролетая мимо другого самолета. Это побудило одного пользователя Reddit спросить, приветствовали ли пилоты друг друга или это скорее вопрос безопасности.

Пользователь Reddit, представившийся пилотом гражданской авиации, сказал, что это редкое явление, но пилоты используют посадочные огни на определенных моделях самолетов, чтобы приветствовать друг друга. Это подтвердили и другие пилоты.

Он объяснил, что некоторые модели самолетов чаще используют это приветствие, например, Boeing 737, у которого посадочные огни расположены на корнях крыльев и легко включаются, как фары автомобиля.

В то же время, Airbus A320 немного отличается, поскольку огни должны быть включены из-под крыла. Однако, по его словам, любой самолет, включающий посадочные огни, испытывает небольшое сопротивление и небольшой грохот, поэтому пилоты не всегда охотно используют это приветствие во всех ситуациях.

Хотя вышеупомянутый пилот на Reddit утверждал, что это просто забавное и редкое приветствие, некоторые все же задавались вопросом, является ли это мерой предосторожности. Другой пилот объяснил, что у самолетов есть система оповещения и пилоты уж никак не могут пользоваться посадочными огнями, чтобы обозначить свое приближение.

Он отметил, что если система оповещения не сработает, то мигающие огни вряд ли спасут кого-либо от столкновения, учитывая скорости.

Американский пилот и блогер Гарретт Рэй ошеломил, сколько на самом деле зарабатывает. Он отметил, что пилотам платят за часы, проведенные за штурвалом, но бывают менее стоящие рейсы без пассажиров.

За каждый час в небе Гарретт, который является вторым пилотом коммерческих рейсов популярной авиакомпании, получает 214 долларов (более 9 тысяч гривен). В удачный день - например, когда он летал из Нью-Йорка в Даллас и обратно - он заработал 1556 долларов, просто проведя за штурвалом чуть больше семи часов.

