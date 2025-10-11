По словам Джоша Сойера, продавцы игр просто убедили разработчиков, что такие проекты больше не покупают.

Классические RPG конца 90-х - начала 2000-х годов до сих пор остаются знаковыми проектами того времени. К примеру, Baldur’s Gate или Planescape: Torment оставили след в истории, но потом они на время исчезли. Как оказалось, в этом виноваты не игроки и не разработчики, а физические розничные магазины.

Геймдиректор Fallout: New Vegas Джош Сойер, в своё время работавший в легендарной Black Isle Studios, на GCAP 2025 в Мельбурне рассказал: "Причина, по которой мы перестали делать игры на Infinity Engine, в том, что ритейлеры сказали: "Никто это не купит"".

Infinity Engine - это движок, на которым были сделаны изометрические RPG. Он позволял перенести механики Dungeons & Dragons в видеоигры, благодаря чему многие игроки впервые могли ощутить атмосферу настоящих приключений.

Когда Сойер попросил показать исследования, представители магазинов ответили: "Доверяйте нам".

Сойер пояснил, что тогда ритейлеры имели огромную власть над разработчиками. Если игра не попадала на полки магазина, других вариантов практически не было. Более того, ограниченное количество полок и складские затраты заставляли магазины выбирать только те игры, которые, по их мнению, принесут максимальную прибыль. Иногда они даже заставляли компании выкупать обратно неликвидные копии.

