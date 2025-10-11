Для этого Украине надо осуществить комбинированную атаку, считает Денис Попович.

Украина для ударов по российской энергетике может использовать в первую очередь дальнобойные дроны. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Можно ударить ими по электростанции для того, чтобы обесточить определенный российский город. Белгород от этого вот погрузился в блэкаут. Но Белгород - это мало. Очень быстро РФ изолировала в информационном смысле это событие. Нужно несколько городов", - отметил Попович.

По его словам, желательно, чтобы это был крупный город или даже несколько городов.

"Очень желательно, если это будет Москва в первую очередь. Очень желательно, если это будет Питер, хотя это относительно далеко. Воронеж, Курск, Брянск, Ростов, как перевалочная база для переброски войск на территорию Украины и так далее. Если это будет сразу несколько городов, ну то это будет очень хороший эффект", - сказал Попович.

Он добавил, что для нанесения успешных ударов Украине надо использовать тактику комбинированных атак, как это делает Россия. В частности, используя крылатые ракеты, например "Фламинго", которая способна проходить российскую ПВО, работая на низких высотах.

"Работа на низких высотах является сложной из-за того, что ракета обходит препятствия. Она может появляться внезапно перед системой противовоздушной обороны. Кроме того, может быть сложность со своевременным обнаружением из-за того, что объект находится в низких высотах и так далее", - добавил Попович.

Он пояснил, что такая же ситуация происходит и в Украине во время российских атак, что позволяет врагу проходить нашу систему ПВО.

"В чем сложность отражения российских комбинированных атак по территории Украины? Россияне используют сразу несколько средств поражения различных типов. Они используют дроны, которые постоянно находится в небе. Поэтому, если мы сможем организовать комбинированную атаку на противовоздушный пояс обороны Москвы с помощью дронов, ракет "Фламинго", "Нептунов", "Толстых Нептунов" так называемых, которые тоже имеют достаточную дальность для того, чтобы попасть в Москву, ну тогда шансы могут увеличиться", - пояснил Попович.

В ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг атаковал более 450 дронами и более 30 ракетами с целью лишить украинцев всего того, что обеспечивает нормальную жизнь, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос УНИАН, может ли в Москве произойти блэкаут после атаки президент сказал, что "Украина должна дать ответ врагу". Он также отметил, что Россия готовилась к этой атаке, накапливая ресурсы и ожидая ухудшения погодных условий.

