Ведущая поделилась смешным фактом о своем коллеге.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила поклонников неожиданным фото. Она показалась с коллегой Дмитрием Комаровым.

В своем блоге в Instagram Оля вышла на связь и опубликовала новое селфи. Одна на кадре она появилась не одна.

Фреймут показала фотографию с другим известным телеведущим - Дмитрием Комаровым. На этом селфи оба улыбаются и выглядят непринужденно.

Видео дня

Особое внимание привлекает головной убор Ольги - большая корона, напоминающая азиатский или восточный артефакт. Она была украшена узорами и камнями, имеет зеленовато-бирюзовые и золотистые элементы - подобные можно увидеть в традиционных королевских уборах стран Юго-Восточной Азии.

В подписи к этому фото телеведущая шутливо отметила, что "В нормальных домах гостям дают тапочки, но это же Комаров - у него короны заморские", намекая на многочисленные путешествия Дмитрия в рамках его авторской программы "Мир наизнанку".

На кадре обе звезды телевидения выглядят радостно и искренне улыбаются. Однако, деталей - когда и при каких обстоятельствах было сделано это фото - Оля не стала раскрывать.

К слову, недавно Дмитрий Комаров рассказал о своем резком похудении и поделился, что стало причиной этого.

Вас также могут заинтересовать новости: