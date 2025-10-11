Среди прочего россияне продвинулись в районе Котлиного возле Покровска.

Оккупационные войска РФ имели продвижение в районе населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. В частности, по данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле Никаноровки в Донецкой области, которая расположена в районе Добропольского выступа.

Также россияне продвинулись в районе Котлиного к югу от Покровска.

Кроме того, войска РФ имели успехи в районе населенного пункта Полтавка на востоке Запорожской областей, отмечают аналитики.

Напомним, вчера оккупанты продолжили механизированные атаки на Владимировку и сумели высадить там большой десант. Кроме штурма Владимировки вчера россияне механизированной колонной атаковали в районе Новооленевки.

Ранее о том, что оккупанты перебрасывают дополнительные силы в район Доброполья, где Силы обороны проводят контраступательные действия, сообщал военный обозреватель Денис Попович. Он отмечал, что на фоне этого рано делать выводы о стабилизации ситуации в этом районе.

В России заявили о новой стратегической цели - захвате города Запорожье. Там отметили, что с этой целью оккупанты пытаются наступать в районе населенных пунктов Приморское и Степногорск.

