Северокорейских солдат в российских больницах кормят лучше, чем своих, сообщил военный блогер.

Северокорейские войска не участвуют в боевых действиях в Сумской области, а лишь проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что российский военный блогер, связанный с Северной группировкой войск, 9 октября сообщил, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области.

Кроме того, он писал, что российские войска обучали северокорейцев операциям с использованием беспилотников. Также, по его словам, северокорейские войска, обслуживающие блокпосты, "иногда блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам из-за недоразумений".

Как пишет ISW, российский блогер пожаловался, что в российских больницах, где лечат раненых северокорейских солдат, им разрешают пользоваться мобильными телефонами, в отличие от российских. Также военнослужащих КНДР и кормят лучше, чем российских.

К тому же он утверждал, что новый командир российского 22-го мотострелкового полка, который действует на севере Сумщины, запретил артиллеристам брать отпуска при том, что многие военнослужащие воюют уже больше года без отпусков и чувствуют усталость.

"Военный блогер утверждал, что российское командование также отказывает в отпуске артиллеристам 30-го мотострелкового полка, если военнослужащие не платят взятки в размере 150 000 рублей (1838 долларов США) за неделю отпуска", - говорится в отчете.

По словам блогера, российское командование обещает отказывать в отпуске солдатам, пока не будет захвачен город Сумы.

Аналитики ISW добавили, что 10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Как сообщал ранее УНИАН, РФ имеет успех на Сумщине. По данным аналитиков украинского мониторингового проекта DeepState, российским войскам удалось продвинуться вблизи села Новониколаевка.

Также мы писали, что ВСУ отрезали россиян от снабжения на Сумщине. Отмечалось, что из-за перекрытия украинскими дронами всех российских наземных линий связи и путей снабжения Северная группировка войск, которая удерживает позиции в Юнаковке, не получала воды уже около 10 дней, поэтому россияне собирали дождевую воду.

